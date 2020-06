Une route principale transformée en rivière, c'est la situation vécue ce matin à Montsevelier (JU). Dès 8h30 et pendant 45 minutes, l'eau s'est infiltrée dans plusieurs caves et garages. Six immeubles sont sinistrés au niveau du sous-sol, mais la Chèvre a surtout laissé un tapis de boue de part et d'autre de ce village du Val Terbi, dépourvu de restaurant et de commerce.

La décrue s'est amorcée avant midi. L'arrêt des précipitations a donné du répit aux 25 intervenants du SIS Val Terbi. Face à la menace d'un phénomène de vagues, une surveillance a été maintenue.

Courchapoix épargné

En Terre Sainte, l'inondation a épargné le village de Courchapoix, à la confluence des rivières la Scheulte, la Chèvre et la Gabiare. La Scheulte n'ayant pas débordé, malgré un débit de 25 m3/seconde, l'évacuation de la terre, des cailloux et des branches chariées par la Chèvre se concentre sur Montsevelier. «Il y a beaucoup à nettoyer», constate Anthony Voillat, commandant du SIS Val Terbi,

Les inondations sont fréquentes dans la Val Terbi. La protection contre les crues a justifié il y a deux ans l'octroi d'un crédit de 5,5 millions pour l'aménagement de la Scheulte et la revitalisation des rives, du côté de Vicques.

La Chèvre n'était pas concernée par ce crédit. Ce ruisseau doit son nom au lieu-dit «La Chèvre», un petit plateau en cuvette bordé de pentes boisées et abruptes, d'où jaillit une source.

Vincent Donzé