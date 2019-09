Ce week-end, dans la presse alémanique, la conseillère nationale Margret Kiener-Nellen (PS/BE) a lancé une polémique contre le Service de renseignement de la Confédération (SRC). La socialiste bernoise a demandé à avoir accès aux informations qu'il détient sur elle, comme la loi l'y autorise.

Elle a découvert que le service avait compilé une septantaine de documents où son nom apparaît: des articles de presse, pour la plupart, ou des documents relatant des contacts avec l'étranger.

Avec Carlo Sommaruga

La conseillère nationale dénonce un retour à la période des fiches et de l'Etat fouineur. Mais le SRC évoque un simple travail de routine et estime qu'il n'a pas violé la loi. Lundi soir, au «19:30», la RTS a traité ce sujet et a interrogé la conseiller national Carlo Sommaruga (PS/GE) qui a fait part de son inquiétude, face à ce regain de curiosité du SRC envers les politiciens.

Avec Andreas Gross

Le présentateur Philippe Revaz a interrogé ensuite Andreas Gross, ancien parlementaire et spécialiste du dossier des fiches, qui a déploré: «Je pensais qu’ils avaient compris la leçon, il y a 30 ans, mais en réalité le flou persiste. Le problème, c’est que la loi est très floue et justifie la surveillance quand quelqu’un a l’impression que le fonctionnement de l’Etat est dérangé. Cela n’a pas de sens! »

Mais sans Christian Lüscher ni Guillaume Barazzone

Le sujet en est resté là et, surtout, au travers de la gorge de Christian Lüscher (PLR/GE). Durant la journée, des journalistes de la RTS l'ont interrogé, ainsi que Guillaume Barazzone (PDC/GE). Tous deux ont apporté un éclairage visant à soutenir la légitimité du travail du SRC. «Guillaume Barazzone et moi avons donné des interviews à la RTS pour le TJ de 19h30 en expliquant que le SRC n’avait pas violé la loi et en réitérant notre confiance dans cette institution qui faisait, dans le cas présent, preuve d’une louable transparence.» Leurs témoignages n'ont pas été diffusés.

Violation de la concession ?

Christian Lüscher est fâché. Sur Facebook il lance un appel public au rédacteur en chef de l'actualité de la RTS, Bernard Rappaz: «Il s’agit là selon moi d’une violation crasse de la concession que j’entends porter sans délai devant l’autorité compétente. J’entends néanmoins, avant cela, recueillir votre détermination que je vous sais gré de me communiquer d’ici demain, mercredi 25 septembre, à 12h.»

Midi, dernier délai

Cela sonne comme un rendez-vous donné pour un duel au champ des corbeaux... Le chef de l'actualité répondra-t-il à l'injonction du politicien ? Il a jusqu'à midi pour le faire, sinon ? Sinon il y aura plainte. Il est averti...



