En 2018, le nombre d’«incidents graves» survenus dans l’espace aérien suisse a atteint un record. 68 situations qui «ont presque conduit à un accident» ont été signalées au Service suisse d’enquête de sécurité, a expliqué dimanche la «SonntagsZeitung». Or durant les cinq années précédentes, elles étaient presque deux fois moins nombreuses: 36 cas par an en moyenne.

Sur ces 68 incidents graves répertoriés, le risque de collision entre deux aéronefs a été jugé «élevé ou important» dans 28 situations, détaille l’hebdomadaire alémanique. La plupart de ces cas qui auraient pu se terminer en drame ont eu lieu dans l’espace aérien mixte, dans lequel de gros avions côtoient des planeurs.

Nez à nez avec une montgolfière

La «SonntagsZeitung» rappelle deux exemples d’accidents évités de justesse l’an dernier, dont un à Genève, en avril. Une montgolfière vaudoise avec sept passagers avait subi une défaillance technique de ses instruments. Mais le pilote avait décidé de continuer son vol et s’était retrouvé plus haut que prévu. Et presque nez à nez avec un Airbus de Swiss transportant 219 personnes qui venait de décoller de Cointrin… L’avion avait dû faire une manœuvre d’évitement d’urgence, passant à 500 mètres de la catastrophe.

Une autre collision avait été évitée en juin, au nord-ouest de l’aéroport de Zurich, non loin de la centrale nucléaire de Leibstadt. Un planeur sans transpondeur, non signalé, s’était dangereusement approché d’un avion ambulance de la Rega. Mais les pilotes avaient pu réagir à temps: merci à la belle météo de ce jour-là, qui offrait une bonne visibilité.

Analyses en cours

Cette forte hausse des incidents graves doit-elle nous alarmer? Oui et non, répond en somme l’Office fédéral de l’aviation civile dans la «SonntagsZeitung». Le porte-parole Christian Schubert reconnaît une «inquiétude». «Car nous ne savons pas encore très bien d’où provient cette augmentation», commente-t-il. Les cas sont analysés pour en savoir plus.

Mais Christian Schubert avance que l’augmentation est également un bon signe, car elle montre surtout que ces incidents graves sont simplement plus souvent signalés et donc davantage pris au sérieux. «Nous constatons que la culture de la déclaration s’est améliorée, en particulier dans le domaine de l’aviation légère», note-t-il.

L’hebdomadaire relate encore que si les incidents graves ont fortement augmenté dans le ciel suisse en 2018, les accidents qui ont entraîné des blessures graves ou des décès ont baissé, passant de 47 à 31. Quant au nombre de morts, il a été le même en 2018 qu’en 2017: 36 victimes. Mais c’est principalement dû au crash d’un Junker Ju-52 dans les alpes grisonnes, en août: 20 morts.