«Il règne un climat de peur à l'Hospice du Pré-aux-boeufs», ont dénoncé des lanceurs d'alerte dans un courrier adressé aux actionnaires de la société anonyme Seelandheim, dont font partie une septantaine de communes seelandaises.

Dans une institution qui compte 60 employés pour 100 résidents à Sonvilier (BE), les dénonciateurs se font appeler les «lanceurs d'alterte de la Suze», du nom de la rivière qui coule entre Renan et Sonvilier, dans le vallon de St-Imier (BE).

Les accusations révélées par le «Bieler Tagblatt» sont fermement démenties: le conseil d’administration et le directeur de l’hospice rejettent tous les reproches formulés, en se refusant à tout commentaire détaillé. Par le biais d’une mesure superprovisionnelle, ils ont tenté d’empêcher la publication du «Bieler Tagblatt», relayée pas «Le Journal du Jura».

Résidents alcooliques

Le Pré-aux-Boeufs est le centre d'accueil de la dernière chance pour de nombreuses personnes dépendantes. La plupart des résidents sont alcooliques. Sous couvert d'anonymat, trois «insiders» confirment les accusations des lanceurs d'alerte.

Le problème remonte à trois ans et demi, avec la retraite des anciens gérants perçus comme les «parents» d'une structure familiale. Le manager qui les a remplacés a pris les rênes en imposant un Noël séparé entre employés et résidents.

Le personnel s’est également vu interdire de prendre la pause avec les résidents ainsi que de mâcher du chewing-gum pendant le travail. Entre remontrances et avertissements, les critiques ne sont plus les bienvenues.

Armé d'un couteau

Ainsi, lorsqu’une jeune employée menacée par un résident armé d’un couteau a appelé la police, le directeur l'aurait convoquée pour lui reprocher «sur un ton violent» de ne pas avoir cherché de l’aide à l’interne.

Paradoxalement, sur son site internet, l'hospice promet notamment des «tâches variées, exigeantes et gratifiantes dans un environnement intéressant» pour une offre d'emploi de cuisinier. L'institution indique également offrir à ses «clients» une «structure quotidienne minimal réglée» ainsi qu'une «vie décente» pour ses résidents.

LeMatin.ch/V.Dé