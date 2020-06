La vague mondiale antiraciste a eu un effet particulier en ville de Berne. Non loin de l'horloge Zytglogge, au centre de la vieille ville, se trouve un bar baptisé il y a quelques années le« Colonial Bar». Le nom fait référence au lieu, qui abritait il y a fort longtemps un magasin de denrées coloniales à côté du Kornhaus. Personne n'y a trouvé à redire, même le guide des cafés de la ville le tenait en haute estime pour le recommander aux touristes.

Aujourd'hui, on ne devine plus que les lettres de COLONIAL, que le patron a fait enlever. lematin.ch/le eric felley

Déchaînement sur les réseaux sociaux

A la suite de l'affaire George Floyd aux Etats-Unis, le bar a participé début juin sur les réseaux sociaux à l'opération de solidarité avec les victimes en postant un carré noir en signe de deuil. Mais la réaction des Bernois a été sans appel. Comment pouvait-on encore de nos jours appeler un bar avec un tel nom? Les internautes locaux se sont déchaînés et ont provoqué une véritable «shitstorm», littéralement «tempête de merde» sur l'établissement.

«Nous vous avons entendu!»

Le patron du Colonial a dû jeter l'éponge, se rendant compte assez rapidement que sa cause était perdue. La mémoire d'un ancien magasin de denrées coloniales était bien mince pour se défendre. «Nous vous avons entendu! a-t-il écrit sur la page Facebook de l'établissement à l'adresse de ses clients. Dorénavant, nous ne nous appellerons plus Colonial Bar et nous referons toute notre publicité lorsqu'on a aura trouvé un nouveau nom.» Il a joint la parole aux actes en enlevant les lettres de l'enseigne sur la rue.

Fin de la «Mohrenkopf»

Affaire classée, donc. Le Colonial Bar de Berne aura été une des victimes de cette vague antiraciste en Suisse allemande. Une autre aura été la «Mohrenkopf» du chocolatier Dubler vendue par la Migros à Zurich. Littéralement, Tête de maure, cette appellation a fait l'objet d'une vive polémique et le distributeur l'a finalement retirée. Manor a retiré aussi le même produit fabriqué par le chocolatier Richterich (BL). En français, cela fait des années qu'on ne trouve plus de Têtes de nègre dans les magasins, mais des Têtes de choco.

Eric Felley