Il n'y aura par d'étoile dans les armoiries de la future commune d’Erguël. Spécialiste français d’héraldique, Nicolas Vernot ne veut pas faire de jaloux. Invité à présenter trois projets soumis en consultation, cet historien n'a pas repris l'élément marquant d'un blason de l'une ou l'autre commune concernée par ce projet de fusion.

Le choix est simple dans le Haut-Vallon de St-Imier: Armoiries A, Armoiries B ou Armoiries C. Chaque habitant de Saint-Imier, Cormoret, Courtelary, Renan et Sonvilier peut faire son choix jusqu'à vendredi soir, minuit pile.

Nicolas Vernot a évité les étoiles à cinq ou six branches, mais aussi les cours d’eau stylisés, deux éléments très présents dans les armoiries résultant d'une fusion.

Être simples

Il s'agissait pour lui de fédérer et non diviser. L’accent est mis sur les éléments qui identifient et qui rassemblent. Les armoiries devaient être simples, pour faciliter leur approbation, leur reconnaissance et leur mémorisation.

Aux yeux de Nicolas Vernot, secrétaire général de l’Académie internationale d’héraldique et membre de la Société suisse d’héraldique, «moins il y a de figures et de couleurs, mieux c’est». Leur symbolique doit être comprise de tous, mais surtout, ces armoiries doivent être agréables à l’œil, afin de constituer un motif de fierté.

Cachet postal

Les citoyens concernés peuvent donner leur avis sur le site internet www.avenir-vallon.ch, par courriel à info@avenir-vallon.ch ou par pli postal à Avenir Vallon, case postale 59, 2608 Courtelary, le cachet postal faisant foi. Le Comité de pilotage espère recevoir un très grand nombre de votes de manière à conférer «une forte légitimité aux armoiries choisies».

En cas d’acceptation de la fusion par les cinq communes, Erguël totaliserait une population de plus de 9000 habitants pour une superficie totale de 9300 hectares, ce qui en ferait la commune la plus importante du Jura bernois, devant Moutier (7586 habitants) et Tramelan (4565 habitants).

Vincent Donzé