Quatre entreprises ont soumissionné en vue d’obtenir les concessions d’exploitation des 38 lignes de bus régionales, urbaines et nocturnes du canton du Jura, qui font l’objet d’une mise au concours. Quatre de ces lignes concernent aussi le Jura bernois.

«Le processus d’analyse et d’évaluation est désormais ouvert et aboutira à l’octroi de concessions fédérales d’une durée de dix ans», ont indiqué lundi dans un communiqué commun les cantons du Jura et de Berne.

La mise au concours porte sur la totalité des 38 lignes régionales jurassiennes, urbaines et nocturnes, réparties en deux lots. Le premier comprend les 30 lignes des régions de Delémont, de Haute-Sorne, de Clos du Doubs et d’Ajoie. Le second est constitué des huit lignes des Franches-Montagnes.

Les trajets à cheval sur le Jura et le canton de Berne sont: Moutier-Courrendlin-Delémont, Tavannes-Bellelay-Lajoux-Les Genevez, Tramelan-Saignelégier-Goumois, Tramelan-Glovelier-Bassecourt. (ats/nxp)