La représentation romande à la Chambre des cantons aura un nouveau visage après les élections fédérales d'octobre ou de novembre en cas de second tour. On n'y entendra plus quelques orateurs prolixes et tenaces comme Robert Cramer (Verts/GE), Didier Berberat (PS/NE) ou Raphaël Comte (PLR/NE), ou une oratrice convaincue comme Géraldine Savary (PS/VD). Sur les 12 fauteuils romands, huit vont changer de titulaire. Quatre élus se représentent: Christian Levrat (PS/FR), Beat Vonlanthen (PLR/FR), Beat Rieder (PDC/VS) et Olivier Français (PLR/VD).

Tout dans la nuance

Au terme de ces élections, l'équilibre politique ne devrait guère changer, mais les personnalités pressenties n'ont pas forcément la même sensibilité. En remplaçant Raphaël Comte (PLR/NE) par le favori Philippe Baurer (PLR/NE), le représentant du PLR neuchâtelois serait plus à droite. Mais en Valais, la candidate Marianne Maret (PDC) pourrait remplacer le conservateur Jean-René Fournier et le mouvement serait inverse. Ce pourrait être aussi les conseillers nationaux Mathias Reynard (PS/VS) ou Philippe Nantermod (PLR/VS), qui créeraient la surprise. Le premier tour de scrutin permettra de sonder également la popularité du sortant, le Haut-Valaisan Beat Rieder (PDC/VS).

Olivier Français attaqué

Le sortant le plus chahuté risque d'être le Vaudois Olivier Français (PLR/VD). Le duo Ada Mara (PS) et Adèle Thorens (Verts) ne cachent pas leurs ambitions de lui ravir son fauteuil. Du côté de Genève la paire Carlo Sommaruga (PS) et Lisa Mazzone (Verts) pourrait reconduire la représentation rose-verte du canton et damer le pion à une droite plutôt divisée, dont le champion reste le conseiller national Hughes Hiltpold (PLR/GE). Enfin dans le Jura, l'élection du vice-président du PDC suisse, Charles Juillard, avec la socialiste Elisabeth Baume-Schneider, confirmerait le changement dans la continuité.