Les discussions au sein du Conseil fédéral concernant la suite à donner aux mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus font l'objet de divergences entre ses membres.

D'après le quotidien alémanique «Blick», la proposition d'instaurer un confinement plus strict en Suisse est défendue par la cheffe du Département de la défense, Viola Amherd et serait soutenue par la cheffe du Département de justice et police, Karin Keller-Sutter, ainsi que le chancelier Walter Thurnherr.

Contre, peu favorables ou hésitants...

En face, le chef du Département des finances Ueli Maurer paraît le plus hostile à une mesure qu'il jugerait trop drastique pour la population et l'économie suisse. Ignazio Cassis et Simonetta Sommaruga ne seraient pas très favorables non plus, tandis que les deux Romands, Guy Parmelin et Alain Berset sont hésitants.

E. F.