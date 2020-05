L’armée suisse vient d’en faire l’annonce officielle sur les réseaux sociaux: «L'adjudant sous-officier Lili reçoit la promotion au grade d'adjudant d’état-major». La promotion de cette mascotte du centre de recrutement de Sumiswald, dans le canton de Berne, est justifié par son rôle joué au plus fort de la pandémie de coronavirus.

«La chatte a mérité cet honneur pour son service infaillible en soutien moral à la troupe, du 20.04.20 au 20.05.20», précise l’armée. Qui stipule que sa «présence et son encouragement ont été d'une aide précieuse» pour le bataillon d’infanterie 19.

L’armée avait décrit l’an dernier cet «adjudant au poil». «Habitant une ferme voisine, le félin vient chaque jour faire son inspection au centre», pouvait-on lire. «Nous avons observé que Lili a un bon flair et se dirige instinctivement vers les personnes nerveuses», expliquait l'assistante Christine Mathys. Elle se laisse caresser et apporte un peu de réconfort et de bien-être.»

R.M.