«C’était n’importe quoi! Je m’attendais à une meilleure préparation de l’accueil dans notre hôpital régional car le virus est en Suisse depuis des jours», peste une Nyonnaise dans «24 heures», qui révèle sa mésaventure vécue samedi dernier.

Cette femme revenue de Milan le 17 février peinait à se remettre d’une bronchite, contractée vers Noël. Elle a téléphoné à son médecin. Qui, apprenant qu’elle s’était rendue en Italie, la redirige vers l’hôpital, qui la renvoie à un autre numéro figurant sur le site du Canton. «J’ai attendu quarante minutes sans jamais obtenir quelqu’un. Alors je suis partie pour l’hôpital», explique-t-elle dans le quotidien vaudois.

Trois chaises, une table de fortune

Aux Urgences, elle se place dans un coin de la salle d’attente. Puis, lorsqu’elle est enregistrée, elle explique avoir du mal à respirer, probablement à cause de son asthme. «Dans le doute, on l’installe dans le garage des ambulances, où l’on a posé trois chaises et une petite table de fortune, avec dessus un produit désinfectant pour les mains.»

Au final, est-il précisé, cette patiente a attendu trois heures aux urgences, dont une partie dans ce garage non chauffé – elle avait finalement demandé qu’on lui apporte une couverture.

Salles d’attente ont été réorganisées

Les responsables nyonnais expliquent qu’à leur connaissance, il s’agit d’un cas unique et que ce garage avait «l’avantage d’être en communication directe avec les Urgences.» Le week-end dernier, la logistique permettant d’éviter que des gens éventuellement infectés par le coronavirus ne soient pas en contact avec d’autres personnes n’était pas encore finalisée. Depuis, les salles d’attente ont été réorganisées. Et l’hôpital va bientôt «installer un Portakabin à l’extérieur de l’établissement hospitalier, qui offrira des espaces d’attente, d’accueil et d’évaluation par un médecin.»

Rappelons qu’en cas de suspicion de coronavirus il ne faut pas se rendre à l’hôpital mais d’abord téléphoner à son médecin ou aux numéros mis en place – comme avait d’ailleurs tenté de le faire cette Nyonnaise. Bonne nouvelle pour elle cependant, note «24 heures», elle a appris lundi que son test pour le coronavirus était négatif.

R.M.