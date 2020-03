Coronavirus: la justice jurassienne se fâche contre les 15-25 ans

La justice s'en mêle. Certaines tranches d'âge semblent visiblement ne pas comprendre que les dispositifs de lutte contre le virus Covid-19 doivent être suivis à la lettre. En cas de non-respect, les contrevenants sont passibles de poursuites pénales. Le procureur général du canton du Jura, Nicolas Theurillat, et la présidente du Tribunal des mineurs, Carole Girardin, prennent la plume pour dénoncer les regroupements de personnes, plus particulièrement des 15-25 ans.

«Tirer la sonnette d'alarme»

Contacté par téléphone, le procureur Theurillat explique la démarche du Parquet et du Tribunal des mineurs: «Notre réflexion a été la suivante. Si les gens ne comprennent pas le message des autorités fédérales, cantonales et sanitaires, peut-être que l'aspect répréhensible peut aider à tirer la sonnette d'alarme.» Le magistrat ne remet nullement en cause le travail des politiques et des milieux médicaux. Il espère, par ce «coup de gueule», sensibiliser davantage, afin de juguler au mieux la propagation du virus.

«Pas des vacances!»

«Il y a une absence de prise de conscience chez ces jeunes. Comme si c'était des vacances. Mais ils ne sont pas en vacances! En rentrant le soir chez eux, ils risquent de contaminer des adultes, leurs familles, leurs parents, etc.», peste le procureur. C'est cette irresponsabilité qui l'a poussé avec le Tribunal des mineurs et les corps de police à lancer cette piqûre de rappel par voie de communiqué: «Par ces comportements dangereux, la santé de personnes à risque est mise en danger et les efforts fournis par les autorités et les citoyens consciencieux sont mis à mal.»

Ce que vous risquez

«Le non-respect de ces mesures est constitutif d’infractions pénales poursuivies d’office et tout comportement répréhensible sera dénoncé à l’autorité de poursuite pénale compétente», conclut le procureur général. Le message de la justice jurassienne va jusqu'à lister les principales infractions et les peines encourues.

Sont retenues au sens du Code pénal suisse, la propagation d'une maladie de l'homme (de 1 à 5 ans ferme) et l'insoumission à une décision d’une autorité (amende). La loi sur les épidémies peut également sanctionner les contrevenants (3 ans ferme au plus, peine pécuniaire ou amende). Tandis que la nouvelle ordonnance COVID-19 punit quiconque s'oppose, intentionnellement, aux mesures visées (3 ans ferme au plus ou peine pécuniaire), à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du Code pénal.

Evelyne Emeri

evelyne.emeri@lematin.ch