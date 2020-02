Est-ce le hasard ou l'esprit du lieu? Dans toute la Suisse romande, il n'y a que trois communes qui ont refusé d'intégrer dans la loi la norme pénale protégeant les minorités sexuelles. La première, et largement devant, c'est la Côte-aux-Fées (NE) dans le Val-de-Travers, la patrie de l'ancien conseiller d'Etat et conseil national Yvan Perrin, avec 62,6% de non, exactement l'inverse du résultat au plan Suisse.

Pas d'explications

Président de cette commune, Laurent Piaget n'a pas de commentaire particulier pour ce résultat en porte-à-faux avec le reste de la Romandie: «La population est libre de voter ce qu'elle veut, je n'ai pas d'autres explications». Y a-t-il eu une erreur dans le transfert, une inversion du résultat, comme il arrive parfois: «J'en doute, fait-il. Mais je ne peux ni confirmer, ni infirmer. Il faudra voir demain avec l'administration communale», conclut-il laconique.

Au pays du Grand-Saint-Bernard

En Suisse romande, deux autres communes ont également refusé en Valais, il s'agit de Sembrancher (52,2% de non) et Bourg-Saint-Pierre (51% de non), toutes deux dans la vallée qui monte au Grand-Saint-Bernard.

Eric Felley