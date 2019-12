Le premier parc solaire flottant en milieu alpin est entré en service le 3 décembre sur le lac de Toules, à Bourg-St-Pierre (VS). Six ans d'études et plus de dix mois de travaux ont été nécessaires au développement de cette installation pionnière au niveau mondial.

Situé à une altitude de 1810 mètres, ce tapis de 36 flotteurs équipés de 2240 mètres carrés de panneaux solaires bifaciaux produira 800'000 kilowattheures par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 220 ménages, a annoncé lundi Romande Energie.

Les flotteurs sont arrimés au fond du lac à l'aide de poids. Ils s'élèveront et s'abaisseront en même temps que le niveau d'eau de ce lac de barrage.

L'installation permet de tester la faisabilité technique et financière d'un projet de plus grande d'envergure. Romande Energie vise la production de 22 millions de kilowattheures sur le lac, soit la consommation moyenne de 6100 ménages.

Des études sont en cours pour déterminer la viabilité de ce type d'installation à grande échelle, son rendement énergétique, ainsi que l'impact possible du solaire sur le phytoplancton de ce lac artificiel. (ats/nxp)