Le nouveau coronavirus a fait une troisième victime en Suisse. Une femme de 80 ans souffrant d'autres pathologies est décédée dans un home du sud du Tessin. Le nombre de cas testés positifs au Covid-19 atteint désormais plus de 500 dans tout le pays.

Outre l'octogénaire au Tessin, deux autres personnes avaient déjà succombé à la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19): une femme de 74 ans jeudi au CHUV à Lausanne et un homme de 76 ans dimanche à Bâle-Campagne.

Mardi à 12h00, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) avait recensé 476 cas de contamination confirmés et quinze autres encore en cours d'analyse après une premier test positif, indique-t-il sur son site internet. En un jour, le nombre de cas confirmé a bondi de 164.

L'âge des cas testés positifs va de 0 à 94 ans. 53% concernent des hommes et 47% des femmes. Les personnes âgées entre 30 et 59 ans représentent la plus grande part des contaminations, indique l'OFSP.

Vingt des 26 cantons sont touchés par le coronavirus. Le Tessin compte le plus de cas avec 91 confirmations, devant Vaud (76), Genève (53) et Zurich (44).

Moins de voyageurs

Moins de deux semaines après la confirmation de son apparition en Suisse, les effets sur l'économie s'amplifient. Les CFF comptent actuellement 10 à 20% de voyageurs en moins dans les gares et les trains. Le nombre de passagers à destination de l'Italie a même baissé de 90%. Les CFF perdent ainsi 500'000 francs par jour.

L'aéroport de Zurich est également affecté par l'épidémie, qui se propage au niveau mondial et aussi en Suisse. Le nombre de passagers a chuté de 20% au début mars, a indiqué mardi le directeur général de Flughafen Zürich, Stephan Widrig.

La compagnie aérienne Swiss, qui a supprimé des dessertes de plusieurs zones touchées par le coronavirus, gèle désormais les embauches pour les postes administratifs. En janvier, la filiale helvétique de Lufthansa assurait vouloir engager 1000 personnes.

«Nous examinons actuellement si cela s'appliquera aussi aux domaines opérationnels», a expliqué un porte-parole de Swiss mardi à AWP, suite à un article paru la veille sur le portail en ligne Travelnews.ch.

Le groupe Lufthansa a annoncé vendredi qu'il allait réduire ses capacités de vol en raison d'une baisse drastique des réservations, imputée à l'épidémie du nouveau coronavirus, envisageant d'aller jusqu'à 50%. Au vu de la situation, «nous adaptons notre plan de vols à court terme en conséquence», a ajouté le porte-parole.

Rebond du SMI

CarPostal et d'autres entreprises de transport routier, notamment de la ville de Zurich, ont également réagi en demandant à leurs chauffeurs d'arrêter temporairement, à partir de mercredi, la vente de billets. Comme mesure de protection supplémentaire, la porte d'entrée à l'avant des cars postaux reste fermée, a indiqué CarPostal.

Sur les marchés financiers, la Bourse suisse se remettait mardi vers midi petit à petit de sa chute vertigineuse de la veille, s'ancrant confortablement dans le vert. Le mouvement de rebond était quasiment généralisé dans les autres bourses.

Les craintes liées au coronavirus ne se sont pas évaporées, mais semblaient être reléguées au second plan. Les investisseurs profitaient vraisemblablement de bonnes opportunités sur les marchés. «Après le krach, les marchés surveillent les soutiens monétaires et budgétaires», affirme Vincent Boy, analyste marchés pour IG France. (ats/nxp)