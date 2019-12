La Poste suspend ses transferts de fonds depuis Daillens (VD). L'assureur ne garantit plus la couverture des convois après l'attaque début décembre d'un fourgon. Cela complique l'approvisionnement en Suisse romande.

Le 2 décembre, des malfaiteurs ont agressé brutalement un transporteur de fonds de SecurePost, filiale de La Poste. Cette attaque n'était pas la première. Pour La Poste, les conditions de sécurité ne sont ainsi plus assurées à Daillens, indique-t-elle lundi dans un communiqué.

Suite à la suspension de la couverture d'assurance, La Poste n'est plus en mesure d'assurer les transports de fonds et d'objets de valeur au départ et à destination de Daillens. Elle fournit l'argent frais à la population et aux entreprises par d'autres canaux.

Quelques perturbations

Le renoncement au site de Daillens a notamment pour effet d'allonger certains trajets de transport. Il signifie aussi plus de personnel et plus de véhicules sécurisés. Pour ces diverses raisons, l'approvisionnement en espèces de la Suisse romande va être partiellement perturbé.

Après le braquage, La Poste a également déjà pris des mesures à son niveau. Par exemple, les véhicules de transport sont dotés de systèmes qui maculent d'encre les billets de banque en cas d?attaque. Les autres mesures prises restent confidentielles, afin de ne pas faciliter la tâche des malfaiteurs et pour protéger le personnel.

La Poste attend de tous les acteurs concernés qu'ils prennent leurs responsabilités et contribuent à ce qu'il soit de nouveau possible de transporter de manière sûre les objets de valeur aussi en Suisse romande, ajoute le communiqué. (ats/nxp)