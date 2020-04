Mojito, Cosmopolitan, Bicicletta, Hurricane: comment servir des cocktails pendant le confinement? La question taraudait Deborah Isoni et Alain Imer, patrons du tiki bar «Dan'Ton-Ku» qui s'est fait un nom à Bienne. Davantage Deborah qu'Alain, en vacances jusqu'au 24 mars, les pieds en éventail sur l'île hollandaise de Bonaire, au large du Venezuela.

Un take away? Un refus leur a été signifié cette semaine, mais Deborah l'a anticipé, avec le retour d'Alain. Le duo a imaginé des cocktails en pièces détachées, avec de la glace pilée dans un gobelet séparé. Rendez-vous pris les vendredis et samedis.

Passé commande

Samedi dernier, «lematin.ch» a passé commande. Pas d'agitation au «Dan'Ton-Ku»: à l'écart du bar, Alain jongle avec son smartphone, devant son ordinateur: «Dan'Ton-Ku mobile, Alain?», répond-il au téléphone, tandis que Deborah place dans des sacs en papier les cocktails préparés derrière le comptoir par Reto et Geneviève, masqués et gantés, à distance règlementaire.

Les commandes groupées sont généralement destinées à la «Fête aux Balcons», initiée par la radio «Couleur 3». Mais à Bienne et dans son agglomération, les tournées de Deborah et Alain sont retardées ici par une entrée difficile à trouver, là par un porte-monnaie égaré ou une sonnerie inaudible... «Pour 19h30? Ca sera plutôt plus tard», avait prévenu Alain en prenant une commande.

Notre retard

«Ils pouvaient être contrariés par notre retard, mais nos clients se sont montrés tolérants, gentils, souriants... À part ceux qu'on a oubliés!», rapporte Alain Imer. Qu'il est loin, le cocktail au whisky, au cidre et aux graines de moutarde qu'il consommait sur l'île de Bonaire: «Cette pandémie fait réfléchir, ça t'amène des idées insoupçonnées», dit-il.

Les cocktails en kit survivront-ils à la crise: «Nous retiendrons peut-être la formule pour notre catering destiné aux entreprises», confie Alain Imer. Vendredi-Saint, la livraison débutera plus tôt que samedi dernier, pour mieux assurer l'apéro sur les balcons.

Vincent Donzé