L’écrivain Daniel de Roulet sort un nouveau livre dans lequel il évoque le décès de sa mère de 97 ans, aveugle et alitée, mais avec toute sa tête, qui a désiré s’en aller. Il en a parlé jeudi sur les ondes de «La Première». La date de son départ avec Exit avait été fixée deux semaines avant pour un mardi à 10 heures. Toute la famille a défilé pour lui faire ses adieux. L'écrivain, 75 ans, a vécu ces moments dans une certaine sérénité.

Dieu décide

Cela fait bizarre de penser que l'on mette ce genre de date dans un agenda, un rendez-vous avec la mort d'un proche ou d'un aïeul. «Nul ne sait ni le jour, ni l'heure, sauf le Père», dit la Bible. C'est donc Dieu qui décide du moment où un homme doit mourir. Ainsi le suicide est-il un péché grave, qui prive les catholiques d'un enterrement en bonne et due forme, ou une action négative qui péjore le karma d'un bouddhiste.

Un choix conscient de mourir

Mais l'homme d'aujourd'hui s'affranchit de cet «ordre divin» de vivre jusqu'au dernier souffle naturel. Il se dit qu'il peut bien choisir le jour et l'heure, qu'il peut bien prendre cette responsabilité. Le «suicide» perdrait son côté essentiellement négatif pour devenir un choix conscient de mourir. Sauf en cas d’accident ou de mort subite, la plupart des gens en fin de vie pourrait opter pour le jour et l’heure. Ou d'autres plus tôt, pour des raisons existentielles.

Humanisme profond

Les verdicts de deux procès récents - celui du médecin vaudois et celui du vice-président d'Exit Suisse romande - nous montrent que ce choix n'est pas du goût des juges. Pourtant, dans les deux cas, l’argumentation des deux accusés était empreinte d'un altruisme sincère et d’un humanisme profond. La femme qui souhaitait rejoindre son mari dans l'au-delà prévoyait de se défénestrer. Le médecin a lui a permis une solution bien plus digne, même si physiquement elle aurait pu vivre encore un moment. On le comprend, mais la justice le condamne quand même.

Pour des raisons philosophiques?

Malgré tout, le soulagement des souffrances physiques est entré peu à peu dans les moeurs. En revanche, la mort comme réponse à un désespoir existentiel est moins évidente. Que penserait-on d’un homme de 60 ans, en bonne forme physique, qui dit vouloir mourir, estimant que la vie ne vaut plus la peine d’être vécue pour des raisons philosophiques? Plutôt que de se jeter sous le train, et mettre tout le monde en retard, il préfère s’en aller en douceur avec une dose d'un produit létal. Faudra-t-il condamner celui qui le lui procure?

Eric Felley