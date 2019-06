Son chemin a été semé d’embûches, mais il a tenu bon. Pourtant, il l'avoue, Mathieu Gillabert a été à deux doigts de craquer à plusieurs reprises. Sa victoire contre l'addiction au tabac, il la doit avant tout à son mental de fer, mais aussi au soutien des quelques 400 autres membres du groupe Facebook «J'arrête de fumer».

Fier et en grande forme, le Neuchâtelois, comédien et éducateur social nous a accueilli chez lui six mois après avoir écrasé sa dernière cigarette.

Pour lui, c'est une nouvelle vie qui commence. Ce savant mélange de solidarité, de volonté, de spray nicotinique et de pression à la perspective de notre reportage lui a donné confiance.

Toutefois, il reste conscient que la partie n'est pas encore gagnée. «L'envie n'est plus là. Mais la nostalgie, oui. C'est une lutte de tous les jours», affirme-t-il.

Et qu'en est-il de Marc Vermot, notre chanteur et chauffeur de taxi neuchâtelois? La réponse, en vidéo.

