Le Conseil d'Etat et le parlement valaisans acceptent d'augmenter le nombre de chasseurs pouvant tirer un loup dans le Vieux-Pays. Le Grand Conseil a validé mercredi un postulat de l'UDCVr par 100 voix contre onze et trois abstentions. Seuls les Verts ont voté contre.

Pour Grégory Logean (UDC), gérer la question du loup prend trop de temps aux gardes-chasses valaisans et cela péjore leur travail ordinaire. Le député a ainsi proposé que ces professionnels puissent bénéficier du renfort de chasseurs en période de chasse ordinaire, mais aussi hors de cette période afin d'augmenter les chances d'abattre un grand prédateur.

Une proposition validée par l'Exécutif cantonal. Ces autorisations seront délivrées par le Service de la chasse, de la pêche et de la faune et limitées selon les besoins et selon des directives encore à finaliser.

Une dualité selon les Verts

Le député vert Jérémy Savioz s'est étonné de la réponse du Conseil d'Etat: «A la fois vous acceptez d'augmenter le nombre de chasseurs, mais votre rapport met en évidence qu'une plus importante présence de ceux-ci débouche sur une pression supplémentaire pour les prédateurs (ndlr: notamment le loup). Cette pression pousse ces animaux à plus de méfiance, à se disperser ou à multiplier leurs déplacements.»

Cette dualité n'a pas convaincu les élus écologistes, au final largement minorisés sur la question. (ats/nxp)