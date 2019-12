Les hôpitaux ont renforcé leurs mesures de sécurité car les agressions contre le personnel, en particulier dans les services d'urgence, sont en augmentation. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par la «NZZ am Sonntag» auprès des cinq hôpitaux universitaires suisses.

Cette année, par exemple, les établissements de Genève, qui contrairement aux autres comptabilisent aussi les plus petites interventions, ont enregistré 5000 incidents dans leur service d'urgences. Le CHUV de Lausanne en a compté environ 1500, l'Hôpital de l'Île à Berne 1200, et l'hôpital de Zurich 900.

Toujours plus agressifs

Ces chiffres sont en hausse sur les dix dernières années, souligne la «NZZ am Sonntag». Plusieurs facteurs sont évoqués par les experts. Premièrement, le seuil d'inhibition de la violence verbale et physique a diminué et la plupart des patients agressifs savent qu'ils s'en sortiront indemnes.

Il y a ensuite une hausse du nombre de personnes qui se rendent aux urgences, soit parce qu'elles n'ont pas réussi à avoir de rendez-vous avec un spécialiste soit parce qu'elles n'ont plus de médecin généraliste. Enfin, les parents d'enfants malades peuvent aussi se montrer agressifs.

La situation dans les services d'urgence est particulièrement tendue pendant la période de Noël, quand de nombreux cabinets pédiatriques sont fermés. Lorsque l'enfant doit attendre, les parents perdent souvent leurs nerfs.