La popiste Céline Misiego remplacera le démissionnaire Jean-Michel Dolivo au Grand Conseil vaudois. Agée de 39 ans, elle entrera en fonction en décembre au sein du groupe EP (Ensemble à gauche et POP) du Parlement cantonal.

Employée de l'Etat de Vaud, Céline Misiego est actuellement conseillère communale à Lausanne et collaboratrice du municipal David Payot. Elle a aussi été secrétaire du POP vaudois pendant 6 ans, précise jeudi son parti dans un communiqué. «Militante active dans plusieurs associations féministes, elle entend défendre activement dans ce parlement la cause des femmes et de l'égalité», ajoute le POP.

Lors des précédentes élections au Grand Conseil en 2017, Céline Misiego avait terminé en 2e place des «viennent ensuite» au sein de la gauche de la gauche dans le district de Lausanne, derrière la députée sortante et ancienne conseillère nationale du POP Christiane Jaquet-Berger (82 ans).

Pour mémoire, Jean-Michel Dolivo avait annoncé en début de semaine qu'il tournait la page de la politique parlementaire. Figure de la gauche radicale romande, l'avocat de bientôt 68 ans a été député pendant plus de 12 ans et demi.

Le POP annonce également jeudi que la présidence du groupe EP sera reprise par un autre popiste, le député de l'Ouest lausannois Vincent Keller qui siège au Grand Conseil depuis 2015. (ats/nxp)