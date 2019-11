Sanctionner l'homophobie est bénéfique pour la société. Les défenseurs de la loi soumise au vote le 9 février veulent agir contre un climat qui crée de réelles souffrances autant pour les hétérosexuels que pour la communauté LGBT.

Le parlement a accepté en décembre 2018 d'étendre la norme antiracisme à la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Cette révision de la loi, partie d'une initiative parlementaire du conseiller national Mathias Reynard (PS/VS), vise à protéger la communauté homosexuelle, bisexuelle, transgenre ou intersexe (LGBTI).

«La nouvelle loi n'empêchera personne d'exprimer son opinion», a indiqué jeudi à la presse Matthias Erhardt, du comité contre les discriminations. Seules les déclarations discriminatoires qui sont faites publiquement et qui rabaissent les personnes auxquelles elles s'adressent seront punies, a renchéri la conseillère aux États Anne Seydoux (PDC/JU).

Il ne sera plus possible de propager la haine et d'appeler à la discrimination ou à la violence contre les personnes homo- ou bisexuelles. «La haine n'est pas une opinion», a rappelé M. Erhardt.

La part de l'Église

L'église réformée veut aussi agir contre la discrimination. La Bible contient des passages qui, mal commentés, sont des appels à la violence contre les homosexuels. Mais, a ajouté Michel Müller, président du conseil paroissial de l'Église réformée du canton de Zurich, les Évangiles disent aussi «tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi».

L'Église a une grande responsabilité dans la protection des personnes menacées. Elle s'engage pour défendre les personnes diffamées, discriminées et menacées.

La loi sur laquelle le peuple est appelé à se prononcer veut compléter la législation actuelle, qui ne permet pas de s'attaquer aux propos homophobes exprimés en termes généraux. Pour pallier le problème, la norme antiraciste doit être complétée pour y ajouter l'orientation sexuelle. Cette extension ne vaudra pas pour les déclarations et les actes visant des préférences sexuelles pathologiques comme la pédophilie. (ats/nxp)