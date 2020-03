Il a beaucoup plu la semaine dernière à Bienne. Dans une très ancienne carrière calcaire du pied du Jura, à côté d'un vignoble planté au bord de lac de Bienne, des cailloux ont dévalé la pente, vendredi dernier dans le quartier de Vigneules, faisant craindre le pire.

Dépêché sur place, le géologue Renaud Chantry a pris conscience du danger: «Un bloc de 10 à 15 tonnes menaçait de tomber sur la route». La décision de le faire dévaler la pente artificiellement a été prise rapidement. Après une simulation de trajectoires, le rocher a été ceinturé samedi pour permettre à un tracteur de provoquer sa chute en tirant sur les câbles.

Route fermée

«On espérait sa fragmentation pendant sa chute. Dans le cas contraire, avec son poids, le rocher aurait pu poursuivre sa course sur la route», rapporte l'ingénieur de la société CSD. Voilà pourquoi l'A5 Neuchâtel-Soleure a été fermée dans les deux sens pendant trois heures, entre Bienne et Douanne.

Sur cet axe très fréquenté, la circulation a été déviée au sud du lac de Bienne, via Le Landeron (NE) et Täuffelen (BE). Pour parer au plus pressé, des Legos de béton ont été posés au bas de l'ancienne carrière, sur le bord de la route.

Mise à nu

De mémoire de riverains, aucun éboulement ne s'était produit à cet endroit depuis au moins vingt ans. Mais dans une ancienne carrière où la marne (de la roche sédimentaire) a été mise à nu il y a un siècle, les racines et le vent l'ont disloquée. À tel point que lorsque la marne s'est gorgée d'eau, tout menaçait de s'écrouler.

«La pente instable risque de bouger ces prochaines semaines», avertit Renaud Chantry. Les travaux en préparation consisteront à installer une digue de protection le long de la chaussée, mais aucune intervention n'est prévue dans la roche.

Vincent Donzé