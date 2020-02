Les tempêtes qui ont balayé la Suisse durant la première quinzaine de février ont provoqué des dégâts aux forêts fribourgeoises. Le volume de bois endommagé est estimé à 20'000 m3, soit une quantité inférieure à 10% d'une récolte annuelle normale de bois.

Les dégâts se présentent de manière disséminée dans les forêts et touchent majoritairement les arbres résineux, a annoncé mardi le Service fribourgeois des forêts et de la nature. Les dégâts seront sans doute amenés à doubler durant cette année en raison de nouveaux aléas météorologiques et d'attaques de bostryches.

Le volume de bois correspond à environ 10'000 gros arbres, a précisé le canton qui lance un appel à la prudence lors des promenades en forêt. Au niveau national, la première estimation de la quantité de bois endommagé après la tempête Ciara est de 305'000 m3.

À Courtételle, près de Délémont, la tempête a fait tomber une ligne électrique entière avec ses poteaux. (ats/nxp)