Pandémie oblige, Delémont'BD change de format et quitte ses murs au début de l'été pour s'exposer en Suisse romande. Les dessins des bédéistes seront montrés sur les panneaux d'affichage de neuf villes romandes.

Prévue du 19 au 21 juin prochains, la 6ème édition n'aura pas lieu à Delémont. Ses organisateurs ont décidé de repousser le programme initial à 2021, ont-ils indiqué dans un communiqué mercredi.

Mais ils n'en restent pas là et innovent en proposant un «Delémont'BD hors les murs», une édition qui se tiendra du 16 au 23 juin 2020. Celle-ci va «privilégier les bédéistes romands», a dit Philippe Duvanel, son directeur artistique à Keystone-ATS.

Ces dessins seront à découvrir sur les murs de Bienne, Delémont, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Neuchâtel, Sion et Yverdon-les-Bains. Delémont'BD, l'un des derniers-nés des festivals suisses de bande dessinée, évite ainsi un simple report de son programme initial sur la Toile.

Prix maintenus

Le festival entend, pour l'heure, maintenir ses Prix Delémont'BD 2020 du meilleur album de bande dessinée suisse et de la meilleure première oeuvre suisse de bande dessinée. Leurs sélections et leurs remises seront cependant ajournées, au vu de l'activité ralentie des éditeurs et des librairies.

Des informations plus détaillées seront proposées dès le lundi 15 juin sur delemontbd.ch. Ce projet extra muros est soutenu par la Ville de Delémont, la Loterie romande, la République et Canton du Jura, la Ernst Göhner Stiftung, le Pour-cent culturel Migros et RTS-La Première. (ats/nxp)