L'Office fédéral de la police (fedpol) et les cantons ont fait davantage de demandes à Google l'année dernière pour obtenir des informations sur des utilisateurs. Au total, les autorités suisses ont adressé 1097 demandes au géant de l'Internet, selon son rapport sur la transparence.

Fedpol a soumis un total de 407 demandes à Google en 2019. La plupart de ses requêtes concernent des cas de pornographie enfantine (186 demandes, 45,7%) et de fraude (152, 37,3%), a précisé fedpol à Keystone-ATS, confirmant une information du «SonntagsBlick».

Google a répondu à 83% de ces requêtes

Selon les données publiées tous les six mois par Google dans son rapport sur la transparence, la Suisse a fait 1097 demandes, concernant 1787 comptes, notamment Gmail ou YouTube, en 2019. Un chiffre en nette augmentation par rapport à l'année précédente. La Suisse avait alors fait 634 demandes. Au cours des six derniers mois de 2019, Google a répondu à 83% de ces requêtes, contre 75% durant les six premiers mois.

Des demandes de renseignements sont faites lorsque les données d'un utilisateur sont nécessaires pour clarifier un cas. Par exemple, lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu mais qu'une adresse électronique est disponible, précise fedpol. (ats/nxp)