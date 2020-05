Les précipitations des derniers jours ont conjuré le risque de feux de forêt avant tout dans la région lémanique, en Valais, en Suisse centrale et au Tessin. Une interdiction générale de faire du feu reste toutefois en vigueur à Zurich et dans les Grisons.

Un danger de feu marqué prévaut dans le nord du canton du Jura, la région bâloise jusqu'au canton d'Argovie, ainsi que dans la région du lac de Constance, révèle la carte des dangers de l'Office fédéral de l'environnement sur internet.

Le danger d'incendie y est marqué (niveau 3 sur 5). Il n'est possible de faire du feu, avec la plus grande prudence, que sur les emplacements prévus à cet effet. Les foyers doivent en outre être surveillés en permanence. Il est recommandé d'y renoncer par fort vent.

En Suisse centrale, le danger d'incendie n'est plus que modéré, raison pour laquelle l'interdiction absolue de faire du feu en forêt a été levée dans les cantons de Lucerne, Obwald, Nidwald, Schwytz et Zoug. Dans le canton de Berne, l'interdiction a déjà été levée jeudi dans la plupart des endroits. Elle reste en vigueur dans le Jura bernois, au pied du Jura argovien et dans la région de Thoune.

Le danger d'incendie de forêt persiste dans le canton de Zurich, ainsi qu'une interdiction totale d'y faire du feu, y compris dans les emplacements dédiés à cette fin. Dans le canton des Grisons, une interdiction générale est en vigueur depuis le 25 mars. Les pluies n'y ont que légèrement réduit la sécheresse. (ats/nxp)