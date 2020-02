Il est 7 heures lundi matin à la gare de Porrentruy, mais après la victoire du HC Ajoie en finale de Coupe de Suisse de hockey, les derniers supporters à rentrer chez eux ne sont pas encore à l'heure du café. «Je suis censé bosser dans dix minutes», lâche un fan jurassien... dix minutes avant le départ du train.

À la patinoire du Voyeboeuf, où une foule immense a accueilli dans une tente ses héros rentrés après minuit de la patinoire de Lausanne, des éboueurs croisent des ouvriers engagés sur le chantier d'une nouvelle patinoire. Tous n'ont pas regardé le match, mais un éboueur est ravi: «C'était un très beau match!», commente-t-il en vidant un conteneur.

Open d'Australie

Dans les cafés, il n'y a plus trace de la fête. Au Pépin, le match rediffusé à la TV n'est pas la finale de la Coupe de Suisse de hockey, mais celle de l'Open d'Australie de tennis. Chez Steph', la sommelière sert des cafés. Un client s'attend à voir débarquer des supporters: «Il y en a qui feront (la fête) toute la journée», dit-il. Espoir déçu.

La lundi matin est gris et pluvieux, mais la nuit a été colorée et chaude dans les bistrots restés ouverts, mais surtout dans la cantine installé à la patinoire: «On était tellement serré qu'on ne pouvait plus mettre une main dans une poche», glisse un client à la sommelière. La vie a repris son cours à Porrentruy,mais le coeur en joie et des étoiles plein les yeux.

Lematin.ch/Vincent Donzé