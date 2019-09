Une fois n'est pas coutume, le National a dû interrompre ses débats ce jeudi. Motif: plus de 40 activistes du climat «Klimastreik Schweiz» ont accroché à la tribune des spectateurs une immense banderole sur laquelle était écrit en anglais: «C'est le compte à rebours final. Il ne reste que 16 mois». Ils ont ensuite chanté «The final Countdown» avant d'entonner la chanson «Bella Ciao», chanson italienne de la résistance des partisans lors de la Seconde Guerre mondiale.

Zeit der netten Worte ist vorbei - es braucht Taten. #Klimastreik im Bundeshaus. pic.twitter.com/Mc6WsAWiTK — Mattea Meyer (@meyer_mattea) 19 septembre 2019

Les activisites exigeaient un plan climatique opérationnel de la part Parlement d'ici fin 2020. Pour eux, la situation est claire : 2020 sera l'année décisive pour notre avenir, et il ne reste que quelques mois, ont-ils expliqué sur Twitter.

BREAKING: Mehr als 40 Klimastreik-Aktivist*innen sind auf der Nationalratstribühne und fordern vom Parlament bis Ende 2020 einen funktionierenden Klimaplan. Die Lage ist klar: 2020 wird das entscheidende Jahr für unsere Zukunft. Es bleiben nur noch wenige Monate. #FinalCountdown pic.twitter.com/BeB093AKmO — Klimastreik Schweiz ???? (@klimastreik) September 19, 2019

Malgré les avertissements de la présidente du Conseil, Marina Carobbio Guscetti (PS/TI), les activistes ont continué à chanter et n'ont pas retiré leur banderole. La séance a donc été suspendue pendant plusieurs minutes et le personnel de sécurité a dû intervenir. La démarche a toutefois été saluée par les Verts. «Courageux, touchant, nécessaire», a ainsi tweeté la présidente des Verts Regula Rytz:

En revanche, d'autres politiciens ont moins apprécié la démarche à l'image de la PDC Ida Glanzmann qui écrit, elle aussi sur Twitter: Déranger les débats du National pour protéger le climat? Cela risque plus d'avoir des effets contraires et d'en agacer plus d'un estime-t-elle.

A noter que les données personnelles des manifestants ont été enregistrées. La présidente du National Marina Carobbio, en tant que «maître de maison», devra décider d'éventuelles mesures juridiques.