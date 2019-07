Les orages du week-end ont ramené l'eau, mais pas les poissons. À St-Imier (BE), le garde-faune Roberto Santoro lève les yeux au ciel: «Il faudra dix ans pour repeupler la Suze entre St-Imier et Corgémont».

Roberto Santoro est chef des expéditions chez Longines, à St-Imier. La Suze coule devant l'entreprise horlogère, si bien que mercredi dernier, quand il a pris sa pause de midi, Roberto Santoro a jeté un coup d'oeil par-dessus un parapet, par réflexe.

Plus de vie

Ce qu'il a vu en amont l'a effrayé: des truites mortes à perte de vue. Quand en aval il a vu la même hécatombe, Roberto Santoro a lancé l'alerte: «Il n'y avait plus rien, plus de vie. La mort était instantanée», résume ce pêcheur affilié à la Société des pêcheurs de la Suze.

Combien de kilos de poissons jetés dans des bidons pour être éliminés? Cent, peut-être même 150. Avec dans le lot, des reproducteurs mesurés à 70 cm.

Les échantillons d'eau prélevés par le chimiste cantonal n'ont pas débouché sur une inculpation. Mais le garde-faune a ses certitudes: «Les poissons sont morts d'un coup! L'origine de la pollution est chimique».

À 13 degrés

Chez Longines, une secrétaire émet un doute: «La canicule n'a-t-elle pas réchauffé l'eau?». Hypothèse rejetée par Roberto Santoro: «L'eau a été mesurée à 13 degrés».

Du purin, comme à Orsonnens (FR), où 500 poissons ont péri dans la Glâne suite à une fuite de lisier dans une porcherie? Impossible à St-Imier, selon le garde-faune: «Le purin ne tue pas aussi vite! Avec une pollution agricole, on a parfois le temps d'effectuer une pêche électrique pour remettre les poissons ailleurs», détaille ce pêcheur.

L'origine industrielle de la pollution n'est pas confirmée par la police bernoise, d'autant que l'incident est survenu pendant les vacances horlogères. «Une pollution chimique est invisible», relève Roberto Santoro. Mais les trois policiers qui ont inspecté une entreprise une journée entière ne sont pas passés inaperçus.

La Doux a dilué

L'affaire a mobilisé le garde-pêche cantonal, alerté par Roberto Santoro, lui-même informé par une amie de Villeret. Sur son scooter, le garde-faune l'a constaté: la pollution a tout anéanti jusqu'à l'entrée de Cormoret, à la confluence de La Doux, une source qui a dilué la pollution avant la station d'épuration.

«J'ai pris de l'eau dans une bouteille à des fins d'analyses», raconte Roberto Santoro, impatient d'en savoir plus. Ce qui compte pour lui, avant d'envisager un repeuplement de la rivière, c'est d'identifier le pollueur et surtout, le produit coupable.

Test de cinq ans

Il s'agira ensuite de déterminer si une colonisation naturelle est préférable à un peuplement d'alevins, sachant que le secteur pollué servait précisément de test de reproductions naturelles depuis cinq ans, avec succès.

«Ce tronçon était le plus peuplé de belles truites», relève Roberto Santoro. Le problème, avec un repeuplement naturel garantissant des autochtones, c'est sa durée: «Il y en a pour dix ans jusqu'à la première fraie!», prévient le garde-faune,

Pas si simple

Aleviner? «Acheter, élever et libérer des alevins n'est pas si simple», tempère Roberto Santoro. Passés sept centimètres, les poissons ne grandissent que d'un à deux centimètres par an et il n'y en a qu'un sur dix qui atteint l'âge adulte.

Son inquiétude vaut aussi pour la population, le secteur pollué étant équipé d'une station de pompage.