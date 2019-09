Les personnes souffrant du rhume des foins ne devraient plus être affectées avant 2020. La saison des pollens est enfin derrière elles. Cette année, elle a commencé très tôt et les pollens de graminées ont atteint localement des concentrations jamais vues.

La saison a commencé nettement plus tôt que la normale au Tessin avec le pollen de noisetiers, relève aha! Centre d'Allergie Suisse dans un communiqué publié mardi. Des concentrations modérées ont été mesurées dès le 30 décembre 2018, soit quatorze jours avant la moyenne pour la période de comparaison de 25 ans.

En revanche, ces mêmes pollens ne se sont envolés qu'à la mi-février au nord des Alpes, donc presque trois semaines plus tard que d'habitude, relève Regula Gehrig, biométéorologue chez MétéoSuisse, citée dans le communiqué. Un retard qui serait dû aux basses températures antérieures et qui s'est aussi remarqué au niveau des appels plus tardifs reçus par l'infoline de aha! pour des conseils.

Le bouleau discret

L'intensité de la saison des pollens de noisetiers a fortement différé selon les régions, variant de «modérée» à «extrême». Le pic de concentration journalier le plus élevé jamais mesuré a été enregistré à Viège, avec 607 pollens par mètre cube d'air.

Pour sa part, le bouleau est resté plutôt discret cette année, et ce dans toute la Suisse. Ce vol de pollen assez faible est lié au rythme de floraison bisannuel de l'arbre. L'an dernier, sa floraison a été exceptionnellement forte.

Pics chez les graminées

Quant au pollen de graminées, il s'est envolé dès la mi-avril au Tessin, soit deux semaines plus tôt que la moyenne. Les belles températures ont également influencé leur concentration, MétéoSuisse enregistrant la saison la plus forte jusqu'à ce jour à Locarno.

Les pollens de graminées ont également envahi l'air dans d'autres localités de Suisse: Buchs (AG), Lucerne, Münsterlingen (TG) et Zurich ont enregistré des valeurs représentant entre la deuxième et la quatrième concentration la plus élevée de pollens de graminées de ces dernières 25 années.

Le pic absolu a été mesuré à Buchs, avec 1885 pollens par mètre cube le 30 mai 2019, une valeur jamais encore vue depuis le début des mesures en 1985. «En Suisse romande, à Bâle et à Viège (VS) par contre, nous avons mesuré moins de jours avec vol pollinique important que d'habitude», précise Mme Gehrig.

Pour désensibiliser

Les personnes allergiques devraient profiter de la pause pollinique et commencer une désensibilisation, recommande aha! Centre d'Allergie suisse. Au cours de cette immunothérapie, le corps est lentement habitué aux allergènes pour ne presque plus y réagir finalement. Les symptômes du rhume des foins peuvent ainsi être réduits de 65% environ. (ats/nxp)