Après les rentiers AI, la Tête de Moine? Va-t-on voir bientôt des contrôleurs d'un nouveau genre arpenter les marchés, les stations-service ou les magasins? C'est fort probable. Le Conseil des Etats avait accepté une motion de Géraldine Savary (PS/VD), qui demande à ce que les interprofessions et autres organisations de producteurs puissent engager «des agents de vigilance pour renforcer la lutte contre les fraudes». Ce mardi le Conseil national a confirmé l'essai par 166 voix à 1, celle de Benoît Genecand (PLR/GE).

Des produits «pseudo-similaires»

L'agriculteur Pierre-André Page (UDC/FR) a défendu avec conviction cette idée, qui permettra de combler les carences de la surveillance actuelle et le manque de moyens des chimistes cantonaux: «Nos produits sont excellents: voulons-nous favoriser les fraudes et laisser les marchés être envahis de produits pseudo-similaires, quelque peu ressemblants, mais dont les producteurs et les fabricants ne respectent, ni ne remplissent les cahiers des charges correspondants?»

Du pseudo-gruyère à Londres

Il a illustré son propos par l'exemple: «J'ai personnellement fait l'expérience suivante: à Londres, sur un marché très couru, j'ai constaté ce printemps une grave fraude, à savoir qu'un commerçant vendait un pseudo-gruyère de Suisse. Même les compatriotes qui m'accompagnaient n'avaient rien remarqué! D'où l'importance de mettre en place ces contrôles d'AOP et IGP». Ces vigiles d'un nouveau genre vérifieront donc que les produits qui indiquent une désignation protégée soient conformes à la loi et au cahier des charges du produit concerné. Sinon, ils les dénonceront. Même à Londres, s'il le faut...

Privatisation des contrôles ?

Alain Berset, au nom du Conseil fédéral, c'est opposé en vain à cette milice antifraude. Devant le fait accompli, il a déclaré vouloir faire en sorte qu'elle «ne conduise pas à un affaiblissement des autorités publiques de contrôle et qu'elle ne conduise pas à une privatisation des contrôles. Nous devrons préciser quelles sont les compétences de ces agents privés parce que, dans le texte de la motion, ce n'est pas très clair».

