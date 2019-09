Deux distributeurs rappellent les bouées jaune-vert pour débutants «Cherek's Kraulquappen». Une couture peut s'ouvrir, les bouées peuvent perdre de l'air et se remplir d'eau. Les jeunes utilisateurs risquent de se noyer.

Les bouées portant le numéro de série «II-19» sont concernées, ont indiqué mardi les distributeurs www.spielmeer.ch et www.astrid-buff.ch en collaboration avec le Bureau de prévention des accidents. Le numéro de série se trouve à côté de la valve de ces brassards.

Ce produit a été vendu entre avril et mi-juillet. Les clients ne doivent plus utiliser ces manchons. Ils peuvent les rapporter au point de vente et recevoir un article de remplacement ou être remboursés. (ats/nxp)