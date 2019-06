Des infractions à la loi sur la protection des animaux ont été constatées dans près de 10% des exploitations agricoles suisses contrôlées par l'Office fédéral des affaires vétérinaires en 2018, rapportent «Le Matin Dimanche» et la «SonntagsZeitung».

Des milliers de paysans sont concernés par ces maltraitances. «Ce sont souvent des cas mineurs, par négligence», indique dans les journaux Michel Rérat, vice-président de l'association suisse des vétérinaires cantonaux. Mais plusieurs centaines de situations ont requis l'intervention de la police et du procureur. Certaines bêtes ont dû être euthanasiées.

Au total, 613 ordonnances pénales ont été prononcées l'an dernier contre des éleveurs et des transporteurs de bétail. Les animaux qui sont le plus souvent victimes de maltraitances sont de loin les bovins. Viennent ensuite les porcins, les équidés et les ovins.