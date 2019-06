Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi dans la vieille ville de Zurich pour réclamer une société ouverte et l'égalité des droits pour les personnes LGBTIQ. Le Zurich Pride Festival fêtait cette année sa 25e édition.

Au total, 55'000 personnes ont participé à l'événement sur deux jours, ont annoncé les organisateurs. Près de 31'000 personnes ont pris part au cortège de samedi, soit 10'000 de plus que l'année précédente, sous les yeux de 7000 spectateurs. Et vendredi soir, 17'000 visiteurs festoyaient dans l'aire réservée au festival.

#ZurichPride today:

- 50 years #Stonewall50

- 25 years #ZurichPride????@econ_uzh was well represented at the march, with both gay people and allies. Happy day! pic.twitter.com/LUrvD45qLA — Dina D. Pomeranz (@DinaPomeranz) 15 juin 2019

Cela fait bien longtemps que les homosexuels et les lesbiennes ne sont plus les seuls à participer à la Pride zurichoise. Samedi, sous le mot d'ordre «Strong in Diversity» («forts dans la diversité»), ils ont été rejoints par de nombreuses personnes bisexuelles, trans et non-binaires, c'est-à-dire qui ne se sentent ni homme ni femme. Et par des personnes intersexuelles, pan- et asexuelles.

La Pride de Zurich a eu lieu pour la première fois il y a 25 ans - sous le nom de «Christopher Street Day» - pour protester contre la création d'un registre des homosexuels dans la cité de Zwingli. De 1982 à 1989, elle a été fortement marquée par la lutte contre le sida, qui était alors considéré comme la «maladie des homosexuels». L'événement a été rebaptisé en 2009 en Zurich Pride Festival. (ats/nxp)