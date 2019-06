Mike Horn ne fait jamais rien comme les autres. Et son nouveau défi n’échappe pas à la règle. L’explorateur suisse va s’attaquer au K2, le deuxième sommet le plus haut de la planète (8611 m), sans oxygène ni assistance. Et va innover côté communication: on pourra suivre son ascension en direct.

L’aventurier de 52 ans s’est envolé mercredi pour le Pakistan avec son équipe et son ami le guide suisse Frédéric Roux. Si tout se déroule comme prévu, il leur faudra environ un mois pour s’acclimater, au pied de la montagne. Puis il s’agira de saisir la bonne fenêtre météo pour tenter de vaincre le redoutable sommet.

Amener les téléspectateurs avec moi

Durant cette période, en juin et juillet, Mike Horn retransmettra tous les mercredis à 17 heures sur Instagram en direct ses impressions et son ascension. «J’ai toujours voulu trouver un moyen d’amener les téléspectateurs avec moi, afin qu’ils puissent voir ce que je vois», explique-t-il dans un communiqué de presse intitulé «Des milliers de personnes graviront le K2 avec Mike Horn». Il sera également possible de suivre en temps réel la localisation de l’aventurier.

Outre ces nouveautés technologiques, le K2, «la montagne sans pitié» représente toujours un formidable challenge. Mike Horn a déjà quatre sommets de plus de 8000 m à son actif. Mais a déjà tenté deux fois en vain l’ascension du K2. «Aujourd’hui, tout le monde peut gravir l’Everest, mais le K2 reste encore une montagne inaccessible pour la plupart des gens. C’est ma troisième tentative, et je ne compte pas abandonner mon rêve d’enfant», a-t-il communiqué.

Les directs seront sur instagram.com/MikeHornexplorer. La localisation sur mikehorn.com/K2-calling.

(Le Matin)