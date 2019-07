Dimanche dernier, une impressionnante lave torrentielle a emporté un pont entre Bonatchiesse et Mauvoisin, dans le Val de Bagnes (VS). Et selon «Le Nouvelliste», cette même passerelle avait déjà rompu en juillet 2018.

Étonnant, dites-vous? Il est vrai qu'en règle général, on attend d'un pont qu'il soit solide et qu'il ne plie pas, que ce soit sous le poids des ans ou des déchaînements de la nature. Toutefois, dans ce cas valaisan, ce type de pont est bel et bien destiné à être emporté.

Durée de vie limitée

Appelés «ponts fusibles», ces passerelles à durée de vie limitée sont en effet privilégiées aux ponts en dur dans les secteurs sensibles aux intempéries où le terrain s'érode facilement. Selon «Le Nouvelliste», ces ponts sont aussi couplés d'un système de détection des laves torrentielles et de feux rouges afin d'anticiper et de stopper le trafic.

Bien qu'emportés, ces ponts, qui sont légion dans les vallées valaisannes, peuvent être remplacés en quelques heures et représentent une solution nettement moins coûteuse que les ponts routiers traditionnels. Il est également plus facile pour ceux qui interviennent sur le terrain de vider et nettoyer le lit du torrent une fois le pont emporté.

Dimanche dernier près de Bonatchiesse (photo: Bénédicte Terrettaz/Facebook)

De plus, dans certaines zones, comme à La Fouly (VS) où une lave torrentielle a coupé la route vendredi dernier, cette alternative est plus rentable et plus efficace étant donné que des événements liés aux intempéries s'y produisent régulièrement.