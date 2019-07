Le corps humain peut encore réserver des surprises. On pensait connaître en détail l'articulation du genou, mais l'AIML, une étroite bande de fibres située entre le tractus ilio-tibial et le ménisque externe n'avait encore jamais été décrit, a indiqué dans un communiqué la Clinique universitaire de Balgrist à Zurich.

Il s'agit d'une variante anatomique de la fixation du ménisque externe. L'AIML a en moyenne une longueur de 23 mm. Il est présent chez 13% des patients, selon cette étude publiée dans l'American Journal of Roentgenology et portant sur plus d'un millier de personnes.

Sa présence a une importance clinique, soulignent les auteurs. Les personnes qui en sont dotées ont un risque nettement plus élevé de déchirure du ménisque externe. (ats/nxp)