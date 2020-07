Un homme de 19 ans a été retrouvé mort samedi matin dans la cellule d’un poste de police à Zurich. Il ne s’agirait pas d’un suicide, selon la police cantonale zurichoise et le ministère public. Le décès n’aurait pas non plus été causé par une tierce personne.

Le jeune homme avait été arrêté pour brigandage. Un employé l’a retrouvé sans vie sur son lit, alors qu’il lui apportait le petit-déjeuner, indique la police cantonale zurichoise dans un communiqué. Le médecin appelé sur place n’a pu que constater le décès.

Des spécialistes de l’institut forensique ont été convoqués pour relever des indices. Une autopsie sera menée pour déterminer les causes exactes du décès. Une enquête a été ouverte.

(ATS/Le Matin)