Ce n'est ni un poisson d'avril, ni une baronne de la drogue. Maria*, ressortissante espagnole de 25 ans, a accouché le mercredi 1er avril d'une petite fille au CHUV. Vendredi 3 avril, elle était déjà de retour avec son bébé dans sa cellule de Lonay (VD) où elle est détenue provisoirement depuis le 15 décembre. L'accusée admet avoir fait, une seule fois, la mule entre Zurich et Lausanne avec un autre individu, coprévenu récidiviste. Et avoir transporté 330 gr bruts de cocaïne, soit entre 150 et 200 gr. de drogue pure. La serveuse lausannoise aurait cédé après s'être retrouvée au chômage.

Risque de collusion trop élevé

Avant son forfait, elle vivait dans la région d'Yverdon au domicile de son compagnon. La détenue a tout tenté pour permettre au père de l'enfant d'assister à l'accouchement, puis de rester auprès d'elle et de leur nouveau-né durant deux heures. Ni le Ministère public, ni le Tribunal cantonal, ni le Tribunal fédéral n'ont accédé aux multiples demandes de la future maman et de son avocat Me Fabien Mingard. Le risque de collusion a été à chaque fois retenu. La justice craignait clairement d'éventuels échanges d'information... en plein travail.

Egalement saisie, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) n'a pas donné suite: la requête d'extrême urgence déposée par le défenseur de Maria a été stoppée net par le chef de la section de filtrage (sic) et n'est jamais parvenue sur le bureau d'un juge de Strasbourg (F), ainsi que l'indique le courrier qui refuse cette entrée en matière.

Pas de visite, pas de téléphone

L'enquête étant en cours, les différentes autorités judiciaires ont considéré qu'il n'était pas exclu que la jeune femme ne soit pas impliquée dans un trafic de drogue plus important. Les visites, même surveillées, ont été interdites au couple. Idem pour les téléphones. Entre le dernier arrêt du TF (20 mars) – qui autorise un appel – et la requête à la CEDH (27 mars), le rapport de police (23 mars) est tombé, mais n'est arrivé en mains des parties qu'après l'accouchement du 1er avril.

Ce document précise notamment que les fins limiers n'ont pas découvert d'éléments permettant de relier l'accusée à d'autres cas de trafic de cocaïne. Et que les messages WhatsApp échangés entre elle et son conjoint n'ont aucune teneur suspecte pouvant être lié à une affaire de stupéfiants. Il est à noter que le père de la petite a été entendu fin février comme personne appelée à donner des renseignements et jamais comme prévenu.

Demande de mise en liberté

Interpellé sur le sujet, l'avocat de la ressortissante espagnole ne comprend pas cette persistance de la justice à empêcher tout contact depuis les 15 décembre dernier entre les futurs parents, désormais parents, alors que Maria a eu droit à des téléphones et des visites de membres de sa famille qui sont précisément en contact avec le papa. Ce dernier n'a même pas pu venir voir sa fille hors de la présence de la maman incarcérée. Me Fabien Mingard considère que ces mesures et ces interdictions sont excessives et ne s'en cache pas. S'appuyant sur le rapport de police final, il a du reste déposer sans délais une demande de mise en liberté de sa cliente.

«C'est choquant»

«Il est choquant que les autorités vaudoises (Ministère public et Tribunal cantonal) aient refusé tout contact entre ma cliente et son compagnon, père de l’enfant à naître, depuis plus de trois mois, fustige l'homme de loi. Il a fallu recourir jusqu’au Tribunal fédéral (TF), qui a estimé que cette interdiction totale de contact était disproportionnée et a autorisé un appel téléphonique, sous surveillance. Le TF a aussi refusé une visite et la présence du père à l’accouchement, invoquant un risque de collusion. Je ne partage pas cet avis dès lors que la visite peut aussi être surveillée et qu’il est manifeste que ma cliente et son compagnon n’allaient pas parler de l’affaire durant l’accouchement!»

Evelyne Emeri

evelyne.emeri@lematin.ch

*Prénom d'emprunt