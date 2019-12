Zoo dévoué à la retraite heureuse d'animaux en fin de carrière, le Sikypark de Crémines (BE) a annoncé jeudi l'arrivée de nouvelles pensionnaires: deux bufflonnes fribourgeoises.

«Pendant cinq ans, un ancien couple d’agriculteurs de Ftan (GR) a cherché un nouveau logis pour ses deux dernières bufflonnes d’eau, leur exploitation s’étant reconvertie à l’élevage traditionnel de vaches laitières», raconte le Sikypark.

Le couple n’avait pas le courage d’envoyer à l'abattoir ces animaux «si attachants». Leur recherche a porté ses fruits: les bufflonnes Basilea (12 ans) et Sandy (14 ans) ont pris leur quartier au Sikypark.

Les sauver

«Nous étions en contact depuis longtemps avec les propriétaires», explique le directeur Marc Zihlmann. «Dès que nous avons vu les animaux, il nous a paru tout de suite évident qu’il fallait les sauver».

Les deux bufflonnes de 700 kilos sont calmes et très dociles. Sandy adore les caresses de l’équipe du zoo. Elle a laissé la cheffe soigneuse Kim Herzog la chevaucher quelques instants.

Les bufflonnes d’eau s’habituent à leur nouvelle demeure dans leur quartier de nuit et sortent occasionnellement pour faire un peu d’exercice. «Les promenades renforcent le contact avec leurs soigneurs», indique le Sikypark.

Laisser paître

L’idée jardinière est de les laisser paître dans les enclos des fauves, tant que les lions, tigres et autres félins n’y sont pas. Et tout en travaillant, les bufflonnes auront aussi accès au grand étang situé au milieu du parc où elles pourront se rafraîchir et se baigner. «Ça va être génial», se réjouit le directeur.

Le Sikypark de Crémines est depuis l'été 2018 le domicile de félins, d’animaux de rente et d’animaux sauvages, de petits animaux exotiques et d’une multitude d’espèces d’oiseaux. Ce parc animalier est doté d’une maison de retraite pour félins et de centres de récupération pour les animaux sauvages.

Vincent Donzé