On peut passer toute sa vie dans un laboratoire ou dans les observatoires les plus isolés du monde et tout de même se retrouver à table avec une princesse. C'est ce qui est arrivé mardi soir aux deux Suisses qui ont reçu le prix Nobel de physique 2019, Michel Mayor et Didier Queloz.

Le premier avait à ses côtés la princesse Victoria de Suède, héritière de la couronne. Didier Queloz avait pour voisine l'épouse du prince Carl Philip, la ravissante princesse Sofia. Qui, au vu du nombre de fois où on l'on voit rire l'astrophysicien, doit avoir beaucoup d'humour.

Michel Pralong