Arbitraire, inégalité de traitement, à la tête du client, deux poids, deux mesures.... Les expressions varient en politique, mais la réalité est la même: le sentiment d'injustice est inhérent au discours. Et la crise du coronavirus l'a exacerbé sur bien des points.

La petite économie à témoin

Mardi, l'UDC et le PLR se sont plaints des manifestations féministes et antiracistes, qui ont réuni des milliers de personnes dans la rue en contradiction avec les règles sanitaires. Ils ont dénoncé une situation, où l'autorité applique une politique «à deux poids, deux mesures». L'UDC prend à témoin ceux qui souffrent encore de la pandémie: «la gastronomie, le tourisme, le sport et d'autres organisateurs de manifestations, qui subissent des pertes massives de chiffre d'affaires.» Le PLR évoque «les restaurants et les organisateurs d'événements culturels, qui doivent encore respecter scrupuleusement les règles et se sentent aussi bien lésés qu’abandonnés face à ces faits.»

La pression sur les petits

S'ils se font tant de soucis pour ces milieux, alors pourquoi, l'UDC et le PLR ont refusé en bloc de poursuivre l'aide aux indépendants et petits patrons au-delà du 30 mai, en reportant une éventuelle décision à la session d'automne? Pourquoi n'ont-ils pas apporté une solution définitive à la compensation des loyers commerciaux qui empoisonnent bien des budgets?

La pression sur ceux qui ont emprunté

Cette même droite a aussi refusé de prolonger le remboursement des crédits Covid au-delà de cinq ans ou de conserver un taux d'intérêt de 0% au-delà de la première année. Toutes ces mesures mettent la pression sur ceux qui ont emprunté. A la fin, ceux qui ne pourront pas tenir disparaîtront et ils seront justement dans la gastronomie, le tourisme, le sport ou l'événementiel.

Dans cette crise, il y a effectivement «deux poids, deux mesures», que la droite doit assumer en fonction de sa ligne politique. Mais si des gens doivent faire faillite, ce ne sera pas à cause des manifestants qui descendent dans la rue contre les violences policières ou pour la cause des femmes.

Eric Felley