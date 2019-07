Sion (VS)

Nonante-et-un militaires de l'armée suisse ont été atteints de troubles gastro-intestinaux à Sion. La cause de la maladie est en cours de clarification. Tous les patients pourront partir en congé du week-end samedi matin.

Plusieurs militaires de l'école de la police militaire 19 de Sion ne se sentaient pas bien et ont souffert de diarrhée dans la nuit de jeudi à vendredi. Tous les militaires concernés ont reçu des soins. Les cas sont qualifiés de légers. Les cantonnements ont été désinfectés dans l'intervalle.

Tous les patients pourront partir en congé du week-end le samedi matin, a annoncé le Département de la défense (DDPS) vendredi soir. L'affaire avait été révélée en matinée par Blick.ch.

Le commandant d'école a ordonné à la justice militaire d'effectuer une enquête en complément de preuves pour éclaircir la cause de la maladie.

Après Jassbach (BE) et Bière (VD) début juillet, l'armée suisse a ainsi connu à nouveau des problèmes sanitaires dans l'une de ses casernes. Chaque année, à pareille époque, la place d'armes de Sion compte un millier de cadres ou de soldats en son sein. Il s'agit de grenadiers et de soldats de sécurité de la police militaire ou de soldats affectés aux bases aériennes.