Un couple de plus… Après un dimanche de folie, tant sur le plan du suspense que des résultats, les cantons romands seront tous représentés à Berne par un «couple»: un homme et une femme. Cette parité parfaite est historique et démontre que la cause féministe, qui mobilise les esprits année après année, porte finalement ses fruits. L’élection de la jeune Johanna Gapany de 31 ans a parachevé cet idéal de la plus symbolique des façons: en éjectant un démocrate-chrétien de 62 ans, exactement deux fois plus âgé.

Sensibles aux genres

Ce deuxième tour a vu la remontée fantastique d’Olivier Français et l’échec d’Ada Marra. Si la droite s’est mobilisée, c’est autant pour élire Olivier Français que pour barrer la route à la seconde, qui était dans le viseur de l'UDC. Mais les électeurs ont sans doute aussi été sensibles à l'équilibre des genres dans la politique vaudoise, qui a beaucoup fait ces dernières années pour l'ascension des femmes.

Changement de couleurs

Pour les socialistes, c'est un deuxième revers aux Etats après la perte du siège de Neuchâtel. Deux ténors de la chambre – Didier Berberat et Géraldine Savary – n'ont ainsi pas trouvé de successeur dans leur parti. Avec le siège perdu par le PDC à Fribourg (sous réserve de recomptage), la représentation romande à la Chambre des cantons change de couleurs, mais moins sur le fond.

Le gâteau en quatre

Dorénavant quatre partis se répartissent les 12 sièges: 3 PLR, 3 PDC, 3 PS et 3 Verts. Ce partage se fait évidemment au détriment de l’UDC en manque de personnalité pour faire le jeu des élections majoritaires. Cet équilibre entre les partis maintient le rapport gauche droite 50/50 qui prévalait. La différence est que les écologistes font maintenant jeu égal avec leur trio de choc: Lisa Mazzone (Verts/GE), Adèle Thorens (Verts/VD) et Céline Vara (Verts/NE).

Des trios

Les autres trios de choc sont, pour le PLR: Philippe Bauer (PLR/NE), Olivier Français (PLR/VD) et Johanna Gapany (PLR/FR). Pour le PDC: Charles Juillard (PDC/JU), Beat Rieder (PDC/VS) et Marianne Maret (PDC/VS). Et pour les socialistes Christian Levrat (PS/FR), Carlo Sommaruga (PS/GE) et Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU).

Équilibre des partis, équilibre des genres, équilibre des rapports gauche-droite, la représentation romande est quasi parfaite pour trouver des consensus durant ces quatre prochaines années.

Eric Felley