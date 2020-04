Depuis deux semaines, la très forte progression du télétravail a causé des sueurs froides aux opérateurs en Suisse. Pour l'instant, les réseaux ont tenu bon, mais on a frisé le «shutdown» à diverses occasions. Réunis au sein des Fournisseurs d'accès internet (FAI), les opérateurs principaux ont reçu un mandat du Département de l'environnement, des tranports et des communications (DETEC) et du Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) afin de ne pas mettre en péril le travail à distance.

Les limites de la saturation

A partir du 2 avril, les connections dites «de divertissement» seront restreintes. «Avec le boom du télétravail, explique Pietro Castelmann, chef de projet chez les FAI, nous avons constaté que l'utilisation d'Internet a connu une progression totalement inattendue. Depuis le 16 mars, la situation sur les réseaux a atteint plusieurs fois les limites de la saturation. Les priorités économique et sécuritaire sont d'éviter qu'il y ait des bugs à répétition liés à cette suractivité. C'est pourquoi nous avons convenu, sur mandat du DETEC et du DEFR, de rationner l'offre de loisirs comme mesures préventives.»

Trois domaines concernés

Cette décision des FAI concerne trois domaines. Premièrement, l'accès aux plates-formes qui proposent des films et des séries (comme Netflix ou Canal+), qui cause la plus forte pression sur les réseaux, sera limité à 45 minutes par jour et par adresse IP, soit la durée d'un épisode de série. Un film plus long pourra se regarder sur deux ou trois jours. Techniquement, le procédé est facile à réaliser. Lorsqu'une adresse IP se connecte, un compte à rebours s'enclenche. Une fois arrivé au bout, une notification apparaît signifiant que le temps imparti est écoulé.

Les sites pornographiques aussi

Deuxièmement, l'accès à Youtube sera limité à 30 minutes par jour et par adresse IP. Enfin l'accès aux sites pornographiques sera limité à 15 minutes: «Nous avons décidé de maintenir quand même cette offre pour ne pas engendrer une décompensation chez les personnes addictives», note Markus Stopfli, chef de la task force réseau chez les FAI. Petite bonne nouvelle quand même: ces mesures ne seront pas appliquées le dimanche.

Les abonnés dédommagés

Pour Pietro Castelmann: «Nous sommes bien conscients que ces restrictions seront désagréables en ces temps de confinement et nous nous en excusons auprès de la clientèle, mais j'espère qu'elle comprendra leur caractère nécessaire et passager.» Les fournisseurs d'accès étudient la possibilité de dédommager leurs abonnés par des rabais ou un étoffement de l'offre une fois la crise passée. «Nous saurons récompenser nos fidèles clients pour leur patience et leur fair-play durant cette période», conclut Markus Stopfli.

Eric Felley