Il y a dix ans, la Suisse était couverte d'affiches montrant une femme portant le hijab devant un pays planté de minarets comme des missiles noirs menaçants. L'initiative contre les minarets avait été lancée en 2007 par certains UDC, dont le Valaisan Oskar Freysinger. Tout le reste de la classe politique y était opposée, car elle supposait une discrimination religieuse. Mais, alors que les sondages prévoyaient son rejet, 57,5 % des Suisses et Suissesses ont voulu inscrire dans la Constitution leur interdiction définitive. C'était le 29 novembre 2009.

Le résultat des cantons. Seuls Genève, Vaud, Neuchâtel et Bâle-Ville ont refusé le texte de l'UDC. A l'inverse, Appenzell Rhodes-Intérieures, Glaris et le Tessin ont été les plus fervents partisans.

Dix ans et après?

Ce jeudi 28 novembre, à 20 heures à la Maison du dialogue à Lausanne, Hafid Ouardiri, le directeur de la Fondation pour l'Entre-Connaissance, a choisi de marquer cette date anniversaire par une table ronde. «Est-ce que cette votation nous a divisés ou séparés à jamais?», questionne-t-il. «Non, aujourd'hui nous continuons dans le sens du dialogue et de la défense des droits fondamentaux. Il ne faut pas laisser les extrêmes prendre le dessus, car ils sont complices les uns des autres. Que Dieu nous préserve de ce qui se passe en France... Heureusement, en Suisse, on fait la part des choses entre ce qui relève de la sécurité et le dialogue interreligieux et culturel».

Le souvenir de Kadhafi

Après les résultats, en 2009, le président des Verts Ueli Leuenberger expliquait cette issue par «une propagande extrêmement bien faite, qui a joué sur les préjugés». Hafid Ouardiri rappelle aussi aujourd'hui: «A l'époque, l'affaire Kadhafi avait eu un impact important sur l'opinion des Suisses... Pourtant, tous les représentants des autres religions s'étaient élevés contre cette interdiction, mais leurs ouailles ne les avaient pas suivis... En même temps, cette votation a eu un effet positif, car elle a permis à la communauté musulmane de s'exprimer et de s'engager davantage en politique».

Hafid Ouardiri: «Il ne faut pas laisser les extrêmes prendre le dessus, car ils sont complices les uns des autres». photo keystone

Une porte reste ouverte

Hafid Ouardiri considère tout de même que la Constitution suisse demeure entachée par cette interdiction: «Il y a toujours une requête pendante auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Si une association faisait une demande, une procédure est possible. La porte reste ouverte pour que cette loi soit rediscutée». Mais en dix ans, personne n'a mis à l'enquête un projet de mosquée avec un minaret.

La dernière polémique

Certains UDC ont toutefois contesté cette année à Berne le projet d'une coupole – une «demi-sphère dorée surmontée d'une courte pointe» – sur la Maison des religions inaugurée en 2014. Le conseiller national Walter Wobmann (UDC/SO), l'un des pères de l'initiative contre les minarets, a dénoncé «une provocation». L'imam du lieu a répliqué sur les ondes de la radio alémanique SRF: «Ne pas faire la différence entre une coupole et un minaret, c'est comme confondre une fourmi avec un éléphant».

La Maison des religions à Berne avec la petit coupole pour marquer la présence d'un lieu de prière.

