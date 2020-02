Que les températures clémentes et les quelques rayons de soleil observables ça et là lundi après-midi en Suisse romande ne vous trompent pas: la nuit prochaine risque d'être rude. C'est même un avis de tempête qu’émettent les services météorologiques, meteonews.ch notamment qui prévoit un coup de froid radical et agité.

Alerte de la Confédération de niveau 3 sur 5 : vent tempétueux. Infos complémentaires & recommandations sur le comportement à adopter sur https://t.co/RmV5FI4gzE, https://t.co/cszrZvupvV ou l'App MétéoSuisse. https://t.co/ZXOgFmcteo. #MétéoSuisse #alerteintemperies pic.twitter.com/ORiPSx6kWk — MétéoSuisse (@meteosuisse) February 3, 2020

Ce dernier devrait toucher la Suisse romande en seconde partie de nuit prochaine, depuis le Nord, accompagné de fortes rafales de vent pouvant souffler de 80 à 100 kilomètres heure, voire d'avantage. Une pluie soutenue devrait en outre se manifester en fin de nuit. Si la journée de mardi devrait évoluer vers le plus calme, il n'est pas exclu que les chutes de neiges atteignent la plaine.

MétéoSuisse a émis pour sa part un avertissement de degré 3 pour l'ensemble de la Suisse en raison des rafales de vent attendues, soit un niveau de danger considérable. De fortes chutes de neige sont attendues au nord des Alpes et dans le nord du Tessin jusqu'à mercredi.

Cette détérioration à venir ne manquera pas de contraster avec les températures extrêmement douces enregistrées dans la nuit de dimanche à lundi, «dignes d'un mois de septembre», précise meteonews.TV qui, lundi dans son bulletin de mi-journée, rapporte qu'il n'avait jamais fait aussi chaud la nuit depuis le début des mesures en 1864.

La température n'est pas descendue en dessous de 12 °C la nuit dernière sur le Plateau ! De nombreux records de douceur nocturne pour un mois de février seront probablement battus, mais il faudra attendre la validation des données d'ici la nuit prochaine. #winterheatwave pic.twitter.com/EGqysgjRla — MétéoSuisse (@meteosuisse) February 3, 2020

Ces températures nocturnes élevées n'ont toutefois pas détrôné le record de douceur plus global pour un mois de février de 24,5 degrés, mesuré le 29 février 2012 au Tessin, à Locarno-Monti. Au nord des Alpes, le record a été établi à Bad Ragaz (SG) le 29 février 1960 avec 23,3 degrés.

En Valais, plusieurs routes ont été bloquées lundi en début de matinée dans le val d'Hérens et dans la vallée de Saas, en raison d'éboulements, la situation a pu rapidement être rétablie. La route entre Täsch et Zermatt était cependant toujours fermée en raison des risques d'avalanche, a précisé la police cantonale du Valais.

Dès mercredi, un anticyclone devrait provoquer un nouvel épisode de douceur sur la Suisse.