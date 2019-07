Huit fabricants et distributeurs de pesticides ont fait recours contre une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) de bannir douze pesticides contenant du chlorpyrifos et chlorpyrifos-méthyl. Ces produits peuvent endommager le cerveau des jeunes enfants.

Les entreprises touchées par la mesure ont déposé une plainte auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), ont annoncé Greenpeace et le WWF Suisse dans un communiqué vendredi. Contacté par Keystone-ATS, le TAF a confirmé qu'il y «avait effectivement huit recours pendants contre la décision de l'OFAG du 28 mai 2019».

Mis sur le marché dans les années 1960, le chlorpyrifos et le chlorpyrifos-méthyl comptent parmi les traitements les plus utilisés. Ils ont servi à pulvériser des pommes de terre, des légumes, des baies et des raisins. Ces produits peuvent endommager le cerveau des embryons, des jeunes enfants et sont très toxiques pour les insectes, les oiseaux et les animaux aquatiques.

«Délai pour liquider les stocks»

Selon les deux ONG, trois des recourants «demandent un délai pour liquider les stocks mais acceptent le principe de l'interdiction. Dow AgroSciences, Syngenta et Sintagro, en revanche, sont opposées à l'interdiction.» «Une fois de plus, les fabricants de pesticides font passer le profit avant la santé des humains et des animaux», déplorent-elles.

La décision prise en mai par l'OFAG concerne au total 26 produits. Neuf retraits étaient immédiats, tandis que trois produits pouvaient être encore vendus pendant douze mois. (ats/nxp)